Інтерфакс-Україна
Події
15:03 18.06.2026

У Кропивницькому запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

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У Кропивницькому запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

Кропивницька міська рада запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту, повідомляє Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови.

Згідно з повідомленням мовного омбудсмена, рішення запроваджує заборону на території Кропивницької міської територіальної громади: публічного відтворення аудіовізуальних творів, фонограм, музичних кліпів, пісень, рекламних та розважальних аудіо-/відеоматеріалів російською мовою у публічних місцях (території загального користування, ТРЦ, заклади торгівлі, кафе/ресторани, транспорт тощо); організацію та проведення розважальних, концертних, клубних, театральних та інших публічних заходів із використанням російськомовного культурного продукту; публічну популяризацію, промоцію та розповсюдження російськомовного культурного продукту під час масових заходів, у комунальних закладах культури, публічних закладах всіх форм власності, закладах освіти, спорту, дозвілля тощо. 

"Як йдеться в документі, рішення розроблено у зв’язку з потребою в захисті українського інформаційного простору від держави-агресора, яка використовує російську мову як інструмент гібридного впливу на свідомість, ідентичність та систему цінностей українського суспільства та намагається завадити зміцненню національної ідентичності, збереженню національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті", – розповіли в Секретаріаті. 

Зазначається, що мораторій надає можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та допоможе подолати наслідки тривалої русифікації, що відповідає публічному інтересу захисту національної безпеки, гідності та пам’яті жертв російської агресії. 

Як повідомлялося, в грудні 2025 року Білоцерківська міська рада Київської області ухвалила рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території громади. 

25 березня Білгород-Дністровська міська рада першою в Одеській області запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. 

На початку квітня 5 громад Миколаївської області ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

У кінці травня в Кременчуці та Полтаві запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Теги: #мораторій #російськомовний_контент #кропивницький

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