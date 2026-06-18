Інтерфакс-Україна
Події
14:45 18.06.2026

Українці мають сильніший емоційний зв'язок з батьківщиною, ніж жителі ЄС, – соцопитування

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Українці мають сильніший емоційний зв'язок з батьківщиною, ніж жителі ЄС, – соцопитування

Абсолютна більшість (93%) українців відчувають емоційний зв’язок з Україною, 69% – сильний, йдеться в результатах дослідження "Спільні контури", проведеного Rating Group 15-17 квітня.

При цьому зазначається, що в країнах Європейського союзу виражено сильний емоційний зв’язок зі своєю країною мають 52% жителів.

84% українців відчувають близькість із своїм містом чи селом. Подібне налаштування щодо рідного населеного пункту мають респонденти у країнах Північної Європи (83-84%), Естонії (84%), Франції (85%).

Хоча Україна ще не входить до ЄС, більшість громадян відчуває емоційну близькість до ЄС (51%) і Європи загалом (56%), при цьому показники співмірні з країнами-членами ЄС: на Кіпрі він 52%, в Австрії – 54%, в Естонії – 54%, у Фінляндії – 56%, в Нідерландах – 56%. При цьому в України він навіть вищий, ніж у Чехії (44%) і Греції (38%).

Відносно сильніше близькість з ЄС в Україні відчувають старші респонденти, респонденти з вищим рівнем доходів та освіти, мешканці Києва, західних областей. Серед прихильників вступу до ЄС відчуває емоційний зв’язок з Євросоюзом 67% респондентів.

Серед країн-кандидатів вищий рівень емоційного зв’язку з ЄС мають мешканці Албанії (70%), Чорногорії (68%), Північної Македонії (55%), України (51%), дещо менше – Молдови (49%). Близькість з ЄС відчувають 42% – у Великій Британії, а також Боснії та Герцеговині, третина – у Туреччині, лише 25% – у Сербії, 20% – у Грузії.

‍Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

‍Дані опитування в Україні (Rating Group) порівнюються з даними країн ЄС з дослідження Standard Eurobarometer 105 (березень-квітень 2026). Анкета віддзеркалює запитання з цього ж опитування.

Теги: #дослідження #українці #емоційний_звязок

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