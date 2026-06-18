Україна з 22 червня переходить на застосування NCTS Фаза 6, ДМС попереджає про тимчасове закриття системи

Електронна транзитна система NCTS буде недоступна 22 червня з 10:00 до 14:00 для компаній та посадових осіб митниць через проведення техналаштувань у зв’язку з переходом України на NCTS (New Computerized Transit System) Фаза 6, повідомляє Державна митна служба України (ДМС).

"Транзитні декларації, які не будуть оформлені 22 червня до 10:00, потрібно буде подати повторно до NCTS Фаза 6 після відновлення працездатності системи", – додали у відомстві в публікації у телеграм-каналі.

У службі нагадали, що після переходу на NCTS Фаза 6 при перетині кордону з Польщею та Словаччиною за умови подання комбінованих транзитних декларацій з даними безпеки, подавати Загальну декларацію в’їзду (ENS) до ICS2 не потрібно. Проте, вимога зберігається при в’їзді на територію ЄС через Румунію або Угорщину: українським перевізникам, окрім стандартної транзитної декларації Т1, необхідно подавати Загальну декларацію в’їзду (ENS) до ICS2 відповідно до вимог європейського законодавства (орієнтовно за одну годину до прибуття транспортного засобу до пункту пропуску).

В ДМС наголосили, що служба підтримки з питань спільного транзиту ДМС (Helpdesk) працюватиме цілодобово з 22 червня по 28 червня у телефонному режимі (номери +380(95)783-67-01 або +380(97)813-08-60, доступні у Viber та What’s app). Також у робочі дні можна надіслати запити за допомогою модуля техпідтримки користувачів програмних продуктів ДМС за посиланням https://helpdesk.customs.gov.ua, або на пошту [email protected].

Як повідомлялось, на NCTS Фаза 6 з 25 травня поточного року перейшла Румунія, а з 18 січня – Угорщина.