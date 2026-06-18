Інтерфакс-Україна
Події
14:41 18.06.2026

Віцепрем'єр Кулеба повідомив про відкриття нової станції попередньої очистки на миколаївському водогоні

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Віцепрем'єр Кулеба повідомив про відкриття нової станції попередньої очистки на миколаївському водогоні
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Станцію попередньої очистки відкрито на новому водогоні, збудованому в Миколаївській області після руйнування попереднього у 2022 році, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Понад 500 000 мешканців Миколаївщини тепер мають доступ до якісної питної води. Завершили реалізацію ще одного важливого етапу відновлення системи водопостачання регіону – станцію попередньої очистки води потужністю 120 000 куб. м на добу", – написав Кулеба в телеграм у четвер.

За його словами, після руйнування магістрального водогону у 2022 році Миколаїв опинився перед складним гуманітарним викликом, тому відновлення стабільного та якісного водопостачання стало одним із пріоритетів держави.

"Минулого року ми завершили будівництво нового водогону та насосних станцій, завдяки чому місто вперше з 2022 року отримало безперебійне постачання прісної води з Південного Бугу. Сьогодні фактично завершено створення нової сучасної системи водопостачання для Миколаївщини", – розповів віцепрем’єр.

За його словами, на станції впроваджено багаторівневу систему очищення та знезараження води. "Комплекс працює у цілодобовому автоматизованому режимі та забезпечує підготовку води належної якості для мешканців міста", – повідомив Кулеба.

Очисні споруди збудовані без залучення додаткових бюджетних коштів, а майже 800 млн грн на реалізацію проєкту спрямовано завдяки економії, отриманій під час будівництва нового водогону. Зараз триває передача очисних на баланс Миколаєва.

До комплексного проєкту також увійшли будівництво сучасної станції очищення стічних вод у Новій Одесі та фотогальванічної електростанції, яка забезпечує додаткове живлення системи, повідомив віцепрем’єр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України виділив у 2025 році 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області взамін зруйнованих.

Теги: #миколаївська_область #очищення #вода #станція

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