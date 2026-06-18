Інтерфакс-Україна
Події
14:34 18.06.2026

Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

3 хв читати
Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

Верховна Рада не підтримала сім блокуючих постанов щодо скасування голосування у другому читанні та в цілому законопроєкту №15224 щодо змін до державного бюджету на 2026 рік про збільшення видатків на 1,56 трлн грн на сектор безпеки та оборони і тим самим розблокувала підписання спікером Русланом Стефанчуком закону.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", під час позачергового засідання парламенту в четвер, 18 червня, жодна із семи постанов про скасування закону не набрала необхідну кількість голосів – за необхідного мінімуму 226 голосів постанови набирали від 18 до 24 голосів.

Ініціаторами блокуючих постанов є Анна Скороход ("За майбутнє"), Ірина Геращенко (співголова фракції "Європейська солідарність"), Артур Герасимов (співголова фракції "Європейська солідарність"), Ніна Южаніна ("Європейська солідарність"), Марія Іонова, Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність"), Софія Федина ("Європейська солідарність").

Ініціатори блокуючих постанов вважають, що кошти, спрямовані до резервного фонду, будуть витрачені урядом без цільового спрямування. Також вони звернули увагу на грошове забезбечення військових, на яке, за словами ініціаторів постанов, коштів немає.

Також Ніна Южаніна навела дані зі звіту Рахункової палати за Ікв.-2026 року та зауважила, що у звіті є зауваження до дій уряду та вказано на потребі упорядкування напрямків та непримустимість витрачати кошти з резервного фонду держбюджету у спосіб, який планує уряд.

Коментуючи блокуючі постанови, нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") зауважив, що наразі уряд продовжує програми "Національний кешбек" та витрачає на неї кошти, проте залишається прогалина для коштів на підвищення зарплат військовослубовцям та реформи армії.

Спікер Ради Стефанчук зауважив, що скасування закону могло призвести до затримки надходження фінансової допомоги Європейського союзу, що, в свою чергу, мало б негативний вплив на забезпечення потреб Сил оборони України, зокрема, що до підтримання височих темпів ураження противними та безпилотними системами на середніх і дальніх дистанціях, а також призупинення Міністерства оборони України контрактування окремих видів озброєння та військової техніки через відсутність відповідних ключевих призначень.

Спікер Руслан Стефанчук одразу підписав закон. Надалі він буде спрямований на підпис президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, проєкт закону в другому читанні та в цілому Рада схвалила 10 червня, його підтримали 242 нардепи.

Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн планується переважно коштом Ukraine Support Loan (USL) від Європейського Союзу.

Закон затверджено з урахуванням попереднього розподілу понад 1,3 млрд грн Резервного фонду: 559,1 млн грн на апарат Міненерго, 127,5 млн грн на ліквідацію шахт, 46,1 млн грн на Держенергонагляд та 599,1 млн грн Державному агентству з управління зоною відчуження (із них 525,1 млн грн – на об’єкт "Укриття"). Також підтримано спрямування 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів, 1,4 млрд грн на виплати Службі судової охорони та розрахунок зарплат НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн замість 3028 грн без зміни загальних видатків бюро.

Як зауважила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, після внесення змін видатки на безпеку та оборону становитимуть рекордні 4,4 трлн грн: 2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн – на грошове забезпечення військовослужбовців.

Теги: #держбюджет #зміни #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:53 18.06.2026
Бережна пропонує створити Комітет з розвитку креативних індустрій при Раді з питань підтримки підприємництва

Бережна пропонує створити Комітет з розвитку креативних індустрій при Раді з питань підтримки підприємництва

14:12 17.06.2026
Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

22:00 16.06.2026
Рада проведе позачергове засідання 18 червня – нардеп

Рада проведе позачергове засідання 18 червня – нардеп

19:11 16.06.2026
Раді пропонують зміни до КПК для запобігання процесуальним зловживанням

Раді пропонують зміни до КПК для запобігання процесуальним зловживанням

18:38 16.06.2026
Раді пропонують посилити підслідність НАБУ та САП

Раді пропонують посилити підслідність НАБУ та САП

14:37 16.06.2026
Комітет Ради підтримав продовження ставки податку для банків на рівні 50%

Комітет Ради підтримав продовження ставки податку для банків на рівні 50%

15:56 10.06.2026
Свириденко: до держбюджету надійшло EUR236 млн по проєкту PEACE

Свириденко: до держбюджету надійшло EUR236 млн по проєкту PEACE

11:46 10.06.2026
Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

13:19 08.06.2026
Бюджетний комітет рекомендував прийняти зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додаткових витрат на оборону

Бюджетний комітет рекомендував прийняти зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додаткових витрат на оборону

16:14 03.06.2026
Норма про середню зарплату у 26 тис. грн для бронювання діє вже з червня – Мінекономіки

Норма про середню зарплату у 26 тис. грн для бронювання діє вже з червня – Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

Зеленський візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Трамп і Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном – ЗМІ

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

Зеленський підтвердив оборонний пакет від Нідерландів на 500 млн євро та подякував за підтримку

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: Ми готові до активної роботи з європейськими партнерами задля змін за стандартами ЄС

В Україну повернули тіла 522 загиблих українців

УПЦ (МП) оскаржила рішення Київської облради щодо діяльності церкви – адвокат

Ліквідовано канали продажу "трофейної" зброї, серед затриманих – військовий, айтішнік і колишня студентка хімфаку

Короткочасні дощі продовжать іти найближчими днями, лише ночі ставатимуть менш холодними

Росіяни вранці вдарили по Сумах, загинув цивільний чоловік – ОВА

Уряд визначив освіту і науку найбільшим напрямом держінвестицій на найближчі три роки – Лісовий

Удари по Дніпру забрали життя чоловіка, ще 9 поранених – ОВА

Лукашенко назвав провокацією атаку "українського БПЛА" на білоруський автобус із дітьми в Брянській області

СБУ перехопила російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА