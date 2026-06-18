Інтерфакс-Україна
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14:31 18.06.2026

Голова Нацполіції: Ми готові до активної роботи з європейськими партнерами задля змін за стандартами ЄС

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Голова Нацполіції: Ми готові до активної роботи з європейськими партнерами задля змін за стандартами ЄС
Фото: Нацполіція

Національна поліція України готова до активної роботи з європейськими партнерами, щоб забезпечити впровадження необхідних змін відповідно до стандартів Європейського Союзу, наголошує голова Нацполіції Іван Вигівський.

В повідомленні на сайті Нацполіції в четвер зазначається, що в межах робочого візиту до Брюсселя Вигівський провів низку зустрічей із представниками ключових інституцій Європейського Союзу, відповідальних за питання безпеки, юстиції, внутрішніх справ, цивільного захисту та євроінтеграції.

Згідно з повідомленням, основною темою переговорів стало виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань у сфері правоохоронної діяльності та внутрішньої безпеки.

"Сторони обговорили реалізацію Дорожньої карти у сфері верховенства права, Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023-2027 роки, а також Стратегії розвитку Національної поліції України на 2026-2030 роки", – інформують в Нацполіції.

Вигівський наголосив, що відкриття Кластера 1 "Основи" в межах переговорного процесу щодо вступу України до ЄС стало важливим етапом, який переводить євроінтеграційний процес від планування реформ до їх практичної реалізації.

"Національна поліція України усвідомлює свою відповідальність за виконання завдань, визначених Дорожньою картою та Комплексним стратегічним планом. Ми готові до активної роботи з європейськими партнерами, щоб забезпечити впровадження необхідних змін відповідно до стандартів Європейського Союзу", – зазначив голова Нацполіції.

В повідомленні також зауважується, що українська сторона представила пріоритетні потреби Національної поліції у сферах цифровізації, модернізації інформаційних систем, розвитку кримінального аналізу, міжнародного поліцейського співробітництва, підготовки персоналу та впровадження європейських стандартів у діяльність правоохоронних органів.

"Окрему увагу сторони приділили розвитку співпраці з Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) у межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.

Крім того, учасники зустрічі обговорили перспективи розширення практичної взаємодії у сфері реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Голова Нацполіції підтвердив готовність української сторони до активної участі у відповідних механізмах ЄС та поглиблення співпраці у сфері цивільного захисту.

"Європейські партнери високо оцінили результати роботи Національної поліції України в умовах війни та підтвердили готовність і надалі підтримувати українську поліцію на шляху реалізації євроінтеграційних реформ", – зауважують в Нацполіції.

"Для нас євроінтеграція – це не декларація, а щоденна практична робота. Кожне виконане зобов’язання, кожен впроваджений стандарт і кожен спільний проєкт наближають Україну до повноправного членства в Європейському Союзі та зміцнюють безпеку всієї Європи", – підсумував Вигівський.

Теги: #партнери #єс #вигівський

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