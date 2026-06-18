Інтерфакс-Україна
Події
14:19 18.06.2026

В Україну повернули тіла 522 загиблих українців

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В Україну повернули тіла 522 загиблих українців

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям", – йдеться у повідомленні.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Відзначається, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", – наголосили в Коордштабі.

Теги: #на_щиті #загиблі #репатріація

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