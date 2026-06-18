Інтерфакс-Україна
Події
14:04 18.06.2026

УПЦ (МП) оскаржила рішення Київської облради щодо діяльності церкви – адвокат

2 хв читати

Українська православна церква (Московського патріархату) оскаржила рішення Київської обласної ради щодо діяльності церкви, повідомив адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман.

"Команда адвокатів в інтересах Київської митрополії Української православної церкви подала до суду позов про скасування рішення Київської обласної ради від 26 лютого 2026 року "Про виконання законодавства України щодо захисту конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій на території Київської області"", – написав Чекман в телеграм-каналі у четвер.

Зокрема, митрополія просить суд визнати рішення Київської облради протиправним та скасувати його.

"Зазначеним рішенням обласна рада фактично закликала органи місцевого самоврядування сприяти переходу громад УПЦ до інших конфесій та здійснювати контроль за майном релігійних громад. На наше переконання такі дії виходять за межі повноважень органів місцевого самоврядування та створюють додатковий тиск на релігійні громади і віруючих Української православної церкви", – додав Чекман.

У лютому стало відомо, що Київська облрада ухвалила рішення "Про виконання законодавства України щодо захисту конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій на території Київської області", яке стосується діяльності УПЦ (МП). Зокрема, рішенням облради: рекомендовано районним військовим (державним) адміністраціям та органам місцевого самоврядування сприяти релігійним громадам у проведенні зборів щодо зміни підлеглості у канонічних та організаційних питаннях відповідно до законодавства України; забезпечити належне інформування громадян про порядок зміни підлеглості релігійних організацій; сприяти підготовці необхідних документів для зміни підлеглості громад у законний спосіб; здійснювати постійний моніторинг використання комунального майна релігійними організаціями, зокрема щодо недопущення користування ним структурами, діяльність яких заборонена законодавством України.

Як повідомлялося, 20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (№ 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій").

29 серпня 2025 року Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

Теги: #київська_облрада #упц_мп #адвокат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 16.06.2026
Під час відновлення Успенського собору буде прибрано всі російські наративи, зокрема портрети екснастоятеля Лаври Павла – гендиректор

Під час відновлення Успенського собору буде прибрано всі російські наративи, зокрема портрети екснастоятеля Лаври Павла – гендиректор

16:32 16.06.2026
На території Лаври перебуває щонайменше 140 представників УПЦ (МП), але виселення можливе лише за рішенням суду – гендиректор

На території Лаври перебуває щонайменше 140 представників УПЦ (МП), але виселення можливе лише за рішенням суду – гендиректор

14:33 15.06.2026
ДЕСС вчергове закликає духовенство і мирян УПЦ вийти зі складу Московського патріархату

ДЕСС вчергове закликає духовенство і мирян УПЦ вийти зі складу Московського патріархату

11:17 09.06.2026
ВАКС засудив адвоката Носова до 4,5 роки позбавлення волі за спробу підкупу НАБУ та САП – TIU

ВАКС засудив адвоката Носова до 4,5 роки позбавлення волі за спробу підкупу НАБУ та САП – TIU

13:10 05.06.2026
Голова ДЕСС Єленський: Нам необхідно зафіксувати, що хоча церква відокремлена від держави, вона не відокремлена від суспільства

Голова ДЕСС Єленський: Нам необхідно зафіксувати, що хоча церква відокремлена від держави, вона не відокремлена від суспільства

11:16 05.06.2026
Голова ДЕСС: якщо УПЦ (МП) виконає припис, у неї заберуть статус афілійованої з РПЦ і відкличуть позов про ліквідацію

Голова ДЕСС: якщо УПЦ (МП) виконає припис, у неї заберуть статус афілійованої з РПЦ і відкличуть позов про ліквідацію

13:29 03.06.2026
Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 2 тис. релігійних громад із 2018р. – Держетнополітики

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 2 тис. релігійних громад із 2018р. – Держетнополітики

15:39 02.06.2026
Верховний суд підтвердив 10-річний строк ув'язнення колишньому клірику УПЦ (МП) за розбещення дітей – прокуратура

Верховний суд підтвердив 10-річний строк ув'язнення колишньому клірику УПЦ (МП) за розбещення дітей – прокуратура

19:08 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Будь-яких підстав для тримання під вартою немає і не може бути

Адвокат Єрмака: Будь-яких підстав для тримання під вартою немає і не може бути

10:48 12.05.2026
Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

Зеленський візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Трамп і Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном – ЗМІ

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

Зеленський підтвердив оборонний пакет від Нідерландів на 500 млн євро та подякував за підтримку

ОСТАННЄ

Ліквідовано канали продажу "трофейної" зброї, серед затриманих – військовий, айтішнік і колишня студентка хімфаку

Короткочасні дощі продовжать іти найближчими днями, лише ночі ставатимуть менш холодними

Росіяни вранці вдарили по Сумах, загинув цивільний чоловік – ОВА

Уряд визначив освіту і науку найбільшим напрямом держінвестицій на найближчі три роки – Лісовий

Удари по Дніпру забрали життя чоловіка, ще 9 поранених – ОВА

Лукашенко назвав провокацією атаку "українського БПЛА" на білоруський автобус із дітьми в Брянській області

СБУ перехопила російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області

Зеленський анонсував перемовини з Німеччиною для початку роботи над антибалістичною системою в Європі

Повторний удар по Московському НПЗ був відповіддю на удар по Лаврі – Зеленський

Зеленський у четвер матиме аудієнцію у короля Бельгії, візьме участь у "Рамштайні" та засіданні Євроради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА