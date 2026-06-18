УПЦ (МП) оскаржила рішення Київської облради щодо діяльності церкви – адвокат

Українська православна церква (Московського патріархату) оскаржила рішення Київської обласної ради щодо діяльності церкви, повідомив адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман.

"Команда адвокатів в інтересах Київської митрополії Української православної церкви подала до суду позов про скасування рішення Київської обласної ради від 26 лютого 2026 року "Про виконання законодавства України щодо захисту конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій на території Київської області"", – написав Чекман в телеграм-каналі у четвер.

Зокрема, митрополія просить суд визнати рішення Київської облради протиправним та скасувати його.

"Зазначеним рішенням обласна рада фактично закликала органи місцевого самоврядування сприяти переходу громад УПЦ до інших конфесій та здійснювати контроль за майном релігійних громад. На наше переконання такі дії виходять за межі повноважень органів місцевого самоврядування та створюють додатковий тиск на релігійні громади і віруючих Української православної церкви", – додав Чекман.

У лютому стало відомо, що Київська облрада ухвалила рішення "Про виконання законодавства України щодо захисту конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій на території Київської області", яке стосується діяльності УПЦ (МП). Зокрема, рішенням облради: рекомендовано районним військовим (державним) адміністраціям та органам місцевого самоврядування сприяти релігійним громадам у проведенні зборів щодо зміни підлеглості у канонічних та організаційних питаннях відповідно до законодавства України; забезпечити належне інформування громадян про порядок зміни підлеглості релігійних організацій; сприяти підготовці необхідних документів для зміни підлеглості громад у законний спосіб; здійснювати постійний моніторинг використання комунального майна релігійними організаціями, зокрема щодо недопущення користування ним структурами, діяльність яких заборонена законодавством України.

Як повідомлялося, 20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (№ 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій").

29 серпня 2025 року Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).