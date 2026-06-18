Інтерфакс-Україна
Події
13:25 18.06.2026

Короткочасні дощі продовжать іти найближчими днями, лише ночі ставатимуть менш холодними

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Короткочасні дощі продовжать іти найближчими днями, лише ночі ставатимуть менш холодними

Невеликий короткочасний дощ очікується в п’ятницю, 19 червня, місцями у південно-східній частині України, а вдень і в більшості західних та північних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів. Вітер північно-західний, на півдні та південному сході країни північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 22-27°.

В Києві 19 червня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві в день 19 червня за весь період метеорологічних спостережень найвища температура була зафіксована на позначці 34,4° в 1918р., а найнижча вночі – на позначці 5,9° в 1900р.

В суботу, 20 червня, в Україні переважно без опадів, лише в більшості південних, центральних та східних областей вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-27°, на південному заході країни до 30°.

В Києві 20 червня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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