Росіяни вранці вдарили по Сумах, загинув цивільний чоловік – ОВА

Російські окупанти близько 4-ї години ранку в четвер завдали удару двома керованими авіабомбами по околиці Сум, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Після атаки до правоохоронців звернулися рідні 64-річного чоловіка. Вони повідомили, що він пішов до річки на риболовлю і зник. Під час виїзду на місце події поліція, на превеликий жаль, зафіксувала загибель чоловіка", – написав Григоров у телеграм-каналі.

Він закликав жителів Сумщини бути максимально обережними, дотримуватися вимог комендантської години, під час загрози ударів залишатися в безпечних місцях і не перебувати просто неба.