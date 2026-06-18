Інтерфакс-Україна
Події
13:08 18.06.2026

Уряд визначив освіту і науку найбільшим напрямом держінвестицій на найближчі три роки – Лісовий

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Уряд визначив освіту і науку найбільшим напрямом держінвестицій на найближчі три роки – Лісовий
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Кабінет міністрів України визначив освіту і науку найбільшим напрямом державних інвестицій на найближчі три роки, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"На 2027-2029 роки для галузі передбачено 78,5 млрд грн – найбільший обсяг фінансування серед усіх секторів публічного інвестування. Для мене це важливе рішення не лише через цифри. Воно свідчить про те, що розвиток освіти і науки зафіксовано на рівні державних пріоритетів. Це означає, що стратегічний курс на зміни в освіті не залежить від прізвищ, посад чи політичних циклів. І саме так має бути", – написав Лісовий в мережі Facebook.

Він наголосив, що освіта не може розвиватися ривками – від однієї ініціативи до іншої, вона потребує довгострокового бачення, стабільних інвестицій і послідовності, особливо під час війни.

"Коли ми говоримо про інвестиції в освіту, насправді ми говоримо про дуже конкретні речі: можливість для дитини навчатися очно в безпечній школі, шкільний автобус, який довезе учня до ліцею, сучасну STEM-лабораторію, оновлений гуртожиток, нову майстерню в профтесі чи обладнання для наукових досліджень в університеті", – додав міністр.

Як повідомлялося, 17 червня уряд України схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка, серед іншого, передбачає виважене підвищення соціальних стандартів.

Теги: #інвестиції #наука #освіта

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