Інтерфакс-Україна
Події
13:01 18.06.2026

Удари по Дніпру забрали життя чоловіка, ще 9 поранених – ОВА

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Один чоловік загинув, ще дев’ятеро людей дістали поранень внаслідок обстрілів міста Дніпро російськими окупантами в четвер вранці, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Восьмеро постраждалих у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще одна людина оговтуватися буде вдома", – написав Ганжа в Телеграм.

Раніше він повідомляв про чотирьох постраждалих, про загиблого не було відомо. Внаслідок обстрілів пошкоджене приватне підприємство.

 

Теги: #дніпро #удар_рф

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