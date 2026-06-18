Удари по Дніпру забрали життя чоловіка, ще 9 поранених – ОВА

Один чоловік загинув, ще дев’ятеро людей дістали поранень внаслідок обстрілів міста Дніпро російськими окупантами в четвер вранці, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Восьмеро постраждалих у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще одна людина оговтуватися буде вдома", – написав Ганжа в Телеграм.

Раніше він повідомляв про чотирьох постраждалих, про загиблого не було відомо. Внаслідок обстрілів пошкоджене приватне підприємство.