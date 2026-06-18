Лукашенко назвав провокацією атаку "українського БПЛА" на білоруський автобус із дітьми в Брянській області

Олександр Лукашенко на нараді в Мінську розцінив як провокацію удар "українського безпілотника" по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області.

За словами Лукашенка, дрон, який атакував автобус із білоруськими громадянами, зокрема дітьми, у Брянській області, має українське походження.

"Ми не поспішаємо робити якісь висновки, але чітко констатуємо факт, що це безпілотник українського походження. Це український безпілотник", – заявив Лукашенко.

Він повідомив, що українська сторона надала відповідь на претензії, заявивши, що багато хто купує ці безпілотники. "Тобто це не ми (заявляє українська сторона – ІФ-У), це хтось купив, а може, це якась провокація", – сказав Лукашенко щодо відповіді з боку України. "Тобто конспірологічних версій тут більш ніж достатньо", – додав він.

За даними російської влади, минулої середи на трасі А240 у Брянській області двоповерховий автобус дитячо-юнацької спортивної школи № 2 міста Речиці зазнав атаки "українського ударного безпілотника". В автобусі, в якому гомельська дитяча футбольна команда їхала на відпочинок до Геленджика, перебували 44 пасажири, з них 28 дітей-спортсменів.

В результаті атаки, за останніми даними, загинула жінка, яка супроводжувала команду. Крім того, семеро людей, серед яких п’ятеро дітей, госпіталізовано. Стан однієї дитини лікарі оцінюють як важкий, решта постраждалих – у стані середньої тяжкості.