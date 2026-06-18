Інтерфакс-Україна
Події
12:52 18.06.2026

Лукашенко назвав провокацією атаку "українського БПЛА" на білоруський автобус із дітьми в Брянській області

1 хв читати
Лукашенко назвав провокацією атаку "українського БПЛА" на білоруський автобус із дітьми в Брянській області

Олександр Лукашенко на нараді в Мінську розцінив як провокацію удар "українського безпілотника" по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області.

За словами Лукашенка, дрон, який атакував автобус із білоруськими громадянами, зокрема дітьми, у Брянській області, має українське походження.

"Ми не поспішаємо робити якісь висновки, але чітко констатуємо факт, що це безпілотник українського походження. Це український безпілотник", – заявив Лукашенко.

Він повідомив, що українська сторона надала відповідь на претензії, заявивши, що багато хто купує ці безпілотники. "Тобто це не ми (заявляє українська сторона – ІФ-У), це хтось купив, а може, це якась провокація", – сказав Лукашенко щодо відповіді з боку України. "Тобто конспірологічних версій тут більш ніж достатньо", – додав він.

За даними російської влади, минулої середи на трасі А240 у Брянській області двоповерховий автобус дитячо-юнацької спортивної школи № 2 міста Речиці зазнав атаки "українського ударного безпілотника". В автобусі, в якому гомельська дитяча футбольна команда їхала на відпочинок до Геленджика, перебували 44 пасажири, з них 28 дітей-спортсменів.

В результаті атаки, за останніми даними, загинула жінка, яка супроводжувала команду. Крім того, семеро людей, серед яких п’ятеро дітей, госпіталізовано. Стан однієї дитини лікарі оцінюють як важкий, решта постраждалих – у стані середньої тяжкості.

Теги: #автобус #брянська_область #лукашенко #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 18.06.2026
СБУ перехопила російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області

СБУ перехопила російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області

21:49 17.06.2026
Україна заперечує причетність до атаки на автобус у Брянській області – Лубінець

Україна заперечує причетність до атаки на автобус у Брянській області – Лубінець

17:02 17.06.2026
Українські дрони не атакували Брянщину, коли там трапився інцидент з автобусом з дітьми, – Генштаб

Українські дрони не атакували Брянщину, коли там трапився інцидент з автобусом з дітьми, – Генштаб

10:23 16.06.2026
Нові частини безпілотних систем сформують для захисту північного кордону, повідомив Сирський

Нові частини безпілотних систем сформують для захисту північного кордону, повідомив Сирський

18:33 15.06.2026
Латвія перехоплюватиме всі дрони, що перенаправляє РФ, і продовжить підтримку України – новий міністр оборони

Латвія перехоплюватиме всі дрони, що перенаправляє РФ, і продовжить підтримку України – новий міністр оборони

17:12 15.06.2026
Поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" поблизу проїжджої частини в Києві

Поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" поблизу проїжджої частини в Києві

01:40 15.06.2026
Пожежі у двох районах Києва внаслідок атаки російських БпЛА – Кличко

Пожежі у двох районах Києва внаслідок атаки російських БпЛА – Кличко

23:14 14.06.2026
Російський БпЛА знову атакував Харків, спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

Російський БпЛА знову атакував Харків, спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

15:45 31.05.2026
Лукашенко приписав заяву Бровді про 500 цілей Зеленському і вважає, що українські військові з Білоруссю воювати не хочуть

Лукашенко приписав заяву Бровді про 500 цілей Зеленському і вважає, що українські військові з Білоруссю воювати не хочуть

18:02 29.05.2026
Лукашенко заявив, що Макрон у розмові з ним не відкинув зустрічі з Путіним у Мінську

Лукашенко заявив, що Макрон у розмові з ним не відкинув зустрічі з Путіним у Мінську

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

Зеленський візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Трамп і Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном – ЗМІ

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

Зеленський підтвердив оборонний пакет від Нідерландів на 500 млн євро та подякував за підтримку

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував перемовини з Німеччиною для початку роботи над антибалістичною системою в Європі

Повторний удар по Московському НПЗ був відповіддю на удар по Лаврі – Зеленський

Зеленський у четвер матиме аудієнцію у короля Бельгії, візьме участь у "Рамштайні" та засіданні Євроради

Швейцарія та ПРООН оголосили про нове партнерство на $12,5 млн для відновлення громад в Україні

Швеція надає $108 млн на ініціативу PURL для закупівлі американської зброї Україні

Свириденко: Уряд ініціюватиме винесення питання підготовки Києва до зими на розгляд РНБО

Окупанти завдали ударів по Дніпру, пошкоджено підприємство, поранено 4 людей

На кордоні з Угорщиною можливі затримки пропускних операцій – Держприкордонслужба

СБУ затримала ворожу агентку, яка збирала дані про оборонні підприємства Дніпра

ВМС провели підготовку до відбиття можливих ударів противника морськими дронами в районі Одеси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА