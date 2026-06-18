Інтерфакс-Україна
Події
12:49 18.06.2026

СБУ перехопила російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області

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Служба безпеки України перехопила російський офіційний документ, який заперечує удар українських БпЛА по автобусу з громадянами Білорусі в Брянській області РФ, повідомляє українська спецслужба.

"Йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру "Государственное казенное учреждение Брянской области "Безопасный регион", – зазначає СБУ в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, відповідний документ був здобуто в ході контррозвідувальних заходів СБУ.

"У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БпЛА", – наголошують в СБУ.

Зокрема, у перехопленій довідці повідомляється, що так званий "РС ОШ ЕНЦ" (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПпЛА в районі інциденту.

Крім цього, як зазначає СБУ із посиланням на документ, наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево, а черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.

"Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф є спецоперацією російських спецслужб", – резюмують у відомстві.

Крім того, в СБУ звертають увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну в злочинах, скоєних представниками РФ.

"Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені", – наголошують в українській спецслужбі.

Скан-копія вказаного документу міститься в повідомленні СБУ.

В СБУ наголошують, що Україна та всі Сили безпеки та оборони неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях.

Теги: #брянська_область #документ #сбу #автобус #бпла

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