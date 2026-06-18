Зеленський анонсував перемовини з Німеччиною для початку роботи над антибалістичною системою в Європі

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Перемовини української та німецької сторін щодо взаємних потреб в рамках розбудови майбутньої системи антибалістичної оборони відбудуться в четвер в Брюсселі, повідомив президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Бельгії з візитом.

"Друге питання – це наша європейська антибалістична система. Ви знаєте, ініціювала цей напрямок Україна, ми це ініціювали. Для цього нам потрібна така коаліційна робота з партнерами, з їх компаніями, з їх лідерами. І сьогодні у нас повинна бути дуже важлива подія, коли німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Він висловив вдячність Німеччині і та міністрам оборони інших країн-партнерів за те, що вони підготували на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке також відбудеться в четвер. "Передусім це питання PURL, питання ППО, питання "Петріотів", питання ракет антибалістичних. Дев’ять, десять, одинадцять – десь приблизно так країн підтримують на сьогодні нові пакети з PURL. Дай Бог, щоб нам все вдалося, щоб ми отримали таку серйозну підтримку від такої серйозної кількості країн", – сказав Зеленський.