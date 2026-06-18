Інтерфакс-Україна
Події
12:39 18.06.2026

Повторний удар по Московському НПЗ був відповіддю на удар по Лаврі – Зеленський

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Повторний удар по Московському НПЗ був відповіддю на удар по Лаврі – Зеленський
Фото: тг-канали

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що повторний удар по Московському нафтопереробному заводу, який Сили оборони завдали в ніч на четвер, був відповіддю на удар російських окупантів по території Києво-Печерської Лаври, і наголосив на необхідності завершити війну.

"Що стосується нашої відповіді, абсолютно справедливої, по Москві. Ви бачите, зважаючи на три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати. Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою. Вони вдарили по Лаврі. Під час нашої зустрічі ми з журналістами були в Лаврі, я сказав абсолютно відверто, ми підготуємо відповідь і ви це побачите. Я думаю, що ви це бачите", – сказав Зеленський журналістам в четвер в Брюсселі.

Він наголосив, що "ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли, і всі це знають, і партнери це знають, і точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога". "Але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслюємо, що час закінчити агресію, час закінчити цю війну", – додав Зеленський.

Далі буде

Теги: #удар #києво_печерська_лавра #московський_нпз #зеленський

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