Зеленський у четвер матиме аудієнцію у короля Бельгії, візьме участь у "Рамштайні" та засіданні Євроради

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Брюселі, проведе у четвер зустріч з прем’єр-міністром Королівства Бельгія Бартом де Вевером, після чого заплановано аудієнцію голови Української держави з королем Бельгії Філіпом, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Далі, за його словами, відбудеться зустріч Зеленського та міністра оборони України Михайла Федорова з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністрами оборони Великої Британії Деном Джарвісом та Німеччини Борисом Пісторіусом, після чого голова Української держави візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Затим, за словами Никифорова, Зеленський прибуде до Європейської Ради, де зустрінеться з її президентом Антоніу Коштою та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, проведе двосторонні зустрічі з європейськими лідерами і візьме участь у засіданні Європейської Ради.