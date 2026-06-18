Швейцарія та ПРООН оголосили про нове партнерство на $12,5 млн для відновлення громад в Україні

Уряд Швейцарії та Програма розвитку ООН (ПРООН) оголосили про запуск нового партнерства на суму $12,5 млн, спрямованого на підтримку відновлення України та зміцнення стійкості громад-партнерів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

Як повідомляє пресслужба ПРООН, офіційне оголошення про запуск співпраці відбулося під час спільного робочого візиту Уряду Швейцарії та ПРООН на Херсонщину, де делегація зустрілася з місцевою владою, надавачами послуг і жителями та жительками, щоб на місці ознайомитися з процесом відновлення й обговорити подальші пріоритети. Ініціатива реалізовуватиметься у 2026-2028 роках і сприятиме зміцненню місцевого врядування й управління публічними фінансами, а також наданню базових послуг, розширенню доступу до соціальних і медичних сервісів, підтримці соціальної згуртованості та реінтеграції ветеранів і ветеранок.

Як наголосили в Програмі, в межах підходу до регіонального відновлення ПРООН співпрацює з громадами задля впровадження рішень, які відповідають потребам відбудови та розвитку країни.

Партнерство між Швейцарією та ПРООН додатково посилить цей підхід шляхом підтримки місцевих інституцій, покращення системи надання послуг і сприяння інклюзивному розвитку, який враховує потреби ветеранів і ветеранок, вимушених переселенців, жінок, молоді, людей з інвалідністю та інших уразливих груп населення, які зазнали впливу війни.

Директор Програми співробітництва Посольства Швейцарії в Україні Жан-Люк Бернасконі наголосив на важливості відновлення на місцевому рівні.

"Швейцарія залишається відданою підтримці розвитку України, інвестуючи в людей та інституції на рівні громад. Завдяки цьому партнерству з ПРООН ми прагнемо допомогти місцевій владі забезпечувати якісні, інклюзивні послуги та створювати умови для сталого відновлення і соціальної згуртованості", – сказав він.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма підкреслив , що завдяки підходу до регіонального відновлення ПРООН пліч-о-пліч працює із громадами над практичними та стійкими рішеннями. "За підтримки Швейцарії ми не лише реагуємо на нагальні потреби, а й зміцнюємо системи та масштабуємо рішення, здатні адаптуватися і забезпечувати сталий прогрес по всій Україні", – зазначив він.