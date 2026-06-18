Інтерфакс-Україна
Події
12:07 18.06.2026

Свириденко: Уряд ініціюватиме винесення питання підготовки Києва до зими на розгляд РНБО

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Свириденко: Уряд ініціюватиме винесення питання підготовки Києва до зими на розгляд РНБО
Фото: Урядовий портал

Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону й ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО), заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади. Держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів, частину робіт реалізовує Агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

Водночас прем’єр зазначила, що уряд наразі не бачить достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону, зокрема, існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути.

"Сьогодні немає важливішого пріоритету для міської влади, ніж підготовка столиці до зими. Київ має найбільший бюджет серед усіх міст України, а також усі необхідні можливості, включно з повною підтримкою держави, для того щоб забезпечити належну готовність до опалювального сезону", – наголосила Свириденко.

У зв’язку з цим за підсумками наради з міським головою визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання.

"Завдання чітке: Київ має бути завчасно і належним чином підготовлено до будь-яких викликів наступного осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень", – написала вона.

Теги: #київ #підготовка_до_зими #рнбо #уряд

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