На кордоні з Угорщиною можливі затримки пропускних операцій – Держприкордонслужба

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У міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Вилок-Тисабеч" на кордоні з Угорщиною тривають роботи з модернізації інфраструктури, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області здійснює заміну модульних споруд, які використовуються контролюючими органами. У зв’язку з проведенням робіт, які продовжаться до 19 червня 2026 року, можливе тимчасове уповільнення пропускних операцій", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок та, за можливості, завчасно обирати оптимальний маршрут руху.