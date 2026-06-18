Інтерфакс-Україна
Події
11:51 18.06.2026

На кордоні з Угорщиною можливі затримки пропускних операцій – Держприкордонслужба

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На кордоні з Угорщиною можливі затримки пропускних операцій – Держприкордонслужба
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

У міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Вилок-Тисабеч" на кордоні з Угорщиною тривають роботи з модернізації інфраструктури, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області здійснює заміну модульних споруд, які використовуються контролюючими органами. У зв’язку з проведенням робіт, які продовжаться до 19 червня 2026 року, можливе тимчасове уповільнення пропускних операцій", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок та, за можливості, завчасно обирати оптимальний маршрут руху.

Теги: #угорщина #пропуск #сповільнення #кордон

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