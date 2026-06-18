Інтерфакс-Україна
Події
11:18 18.06.2026

СБУ затримала ворожу агентку, яка збирала дані про оборонні підприємства Дніпра

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СБУ затримала ворожу агентку, яка збирала дані про оборонні підприємства Дніпра

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну російську агентку-коригувальницю у Дніпрі – місцева безробітна брала участь у наведенні ракетно-дронових атак РФ по місту на початку червня цього року, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в четвер відомство зазначає, що жінка потрапила до уваги російських спецслужбістів через свої прокремлівські коментарі в чатах.

"Після вербування та агентурного інструктажу жінка відстежувала локації і технічний стан оборонних компаній Дніпра, по яких ворог готував нову серію комбінованих ударів", – йдеться в повідомленні.

Під час розвідвилазок агентка фіксувала периметри відповідних об’єктів, фокусуючись на адмінбудівлях, промислових цехах і логістичних центрах потенційних "цілей".

За даними української спецслужби, також зловмисниця відстежувала наслідки ворожих "прильотів" і звітувала про це куратору з РФ для підготовки нових або коригування повторних ударів по Дніпру.

Співробітники СБУ задокументували шпигунську діяльність агентки і затримали її за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #дніпро #сбу #агент_рф

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