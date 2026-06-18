Інтерфакс-Україна
Події
10:55 18.06.2026

ВМС провели підготовку до відбиття можливих ударів противника морськими дронами в районі Одеси

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Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про проведення ввечері в середу планових заходів з підготовки до відбиття можливих ударів противника морськими дронами в районі міста Одеса.

"Зазначені дії були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози. Водочас, загроза з боку ворога залишається. ВМС продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики", – йдеться в повідомленні.

При цьому у ВМС зазначили, що в середу в низці медіа поширювалась недостовірна інформація про нібито "бомбардування Одеси морськими дронами". "Повідомляємо: ця інформація не відповідає дійсності", – наголошується в повідомленні.

 

Теги: #одеса #навчання #вмс_зсу

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