ВМС провели підготовку до відбиття можливих ударів противника морськими дронами в районі Одеси

Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про проведення ввечері в середу планових заходів з підготовки до відбиття можливих ударів противника морськими дронами в районі міста Одеса.

"Зазначені дії були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози. Водочас, загроза з боку ворога залишається. ВМС продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики", – йдеться в повідомленні.

При цьому у ВМС зазначили, що в середу в низці медіа поширювалась недостовірна інформація про нібито "бомбардування Одеси морськими дронами". "Повідомляємо: ця інформація не відповідає дійсності", – наголошується в повідомленні.