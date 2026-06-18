Внаслідок атак без світла перебувають споживачі в п'яти областях, негода знеструмила 22 н.п. на Дніпропетровщині

Станом на ранок 18 червня внаслідок ворожих атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури є нові знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Полтавській областях.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи", – повідомила НЕК "Укренерго" у четвер.

Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 22 населених пункти у Дніпропетровській області. Наразі ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях електропередачі.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження і в четвер, 18 червня, станом на 9:30, воно було на 2,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

"Причина змін – встановлення сонячної погоди майже в усіх регіонах України, крім частини східних областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в "Укренерго".