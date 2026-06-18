Сибіга звернувся до москвичів, які цікавляться, "що відбувається": Запитайте Путіна

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Міністр закордонних справ Украіни Андрій Сибіга відповів на одне з найпопулярніших запитань, яке цього ранку ставили москвичі, закликавши жителів Москви запитати Володимира Путіна, коли той планує завершити війну проти України.

"Одне з найпопулярніших питань, які задавали москвичі цього ранку, – "Що відбувається?" Я можу відповісти. Ваша країна розпочала війну агресії проти нашої. Протягом років вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте Путіна, коли він планує її завершити", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Московського НПЗ, нафтобази, залізничного моста через Північно-Кримський канал та інших об’єктів противника

За даними військових, у ніч на 18 червня 2026 року підрозділи Сил оборони у Московській області повторно уразили Московський нафтопереробний завод. Потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. Воно задіяне у забезпеченні російської армії.

Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства. Наразі це щонайменше п’ять точок горіння. За попереднім геолокуванням, палають комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Крім того, у Ростовській області уражено нафтобазу "Гуково". Зафіксовано влучання та пожежу на території об’єкта. Нафтобаза використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують функціонування військової та транспортної інфраструктури держави-агресора.