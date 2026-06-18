Інтерфакс-Україна
Події
10:31 18.06.2026

Повідомлено про підозру депутату Ужгородської міськради, який не задекларував майно та грошові активи на 78 млн грн

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Повідомлено про підозру депутату Ужгородської міськради, який не задекларував майно та грошові активи на 78 млн грн
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру депутату Ужгородської міськради за фактом умисного внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 366-2 КК України), повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, депутат не задекларував користування готельно-ресторанним комплексом на околиці Ужгорода, який функціонує близько 20 років", – інформує прокуратура в телеграм-каналі в четвер.

Йдеться про готель площею понад 1074 кв. м, лазню, харчовий блок із басейном, кафе-бар та інші об’єкти. Загальна вартість цієї нерухомості становить майже 50 млн грн.

У відомстві уточнюють, що порушення встановлено за підсумками проведеної НАЗК повної перевірки декларації, а також під час моніторингу декларації прокурорами.

Крім того, згідно з повідомленням, депутат разом з дружиною задекларував понад 108 млн грн готівкових коштів у гривневому еквіваленті, однак їхні офіційно підтверджені фінансові можливості свідчать про можливість накопичення лише трохи більше 78,1 млн грн.

"Таким чином, різниця між задекларованими активами та підтвердженими доходами перевищує 28,3 млн грн. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 78 млн грн", – зазначають в Офісі генпрокурора.

Прокуратура клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Теги: #недекларування #ужгород #депутат #активи #ресторанний_комплекс

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