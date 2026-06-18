Кабмін продовжив експериментальний проєкт "Центрів життєстійкості" до листопада 2027р

Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити експериментальний проєкт функціонування "Центрів життєстійкості" до листопада 2027 року, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

За словами міністра, продовження проєкту дозволить: зберегти вже створену мережу підтримки; забезпечити стабільну роботу команд фахівців; розширювати доступ людей до якісної психосоціальної допомоги.

"У квітні під час Форуму життєстійкості ми разом із громадами, надавачами послуг та міжнародними партнерами підбили підсумки перших двох років роботи проєкту та визначили наступні кроки. Серед них – підвищення якості послуг, посилення професійної підтримки фахівців і подальше збільшення мережі Центрів життєстійкості. Дякую усім, хто долучився до створення та розвитку Центрів життєстійкості у 305 громадах України", – написав він в мережі Facebook.

Він зазначив, що наступні два роки мають стати часом розвитку та зміцнення Центрів.

"Ми поступово переходимо від експериментального проєкту до сталої системи підтримки, яка працюватиме в громадах по всій країні", – додав Улютін.

Як повідомлялось раніше, "Центри життєстійкості" відкривалися в громадах по всій Україна з грудня 2023 року.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що у 2026 році на "Центри життєстійкості" держава планує виділити 1 млрд грн.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що до кінця 2026 року в Україні кількість "Центрів життєстійкості" збільшиться до 400, та з наступного року вони будуть працювати на постійній основі.