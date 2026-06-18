Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про повторне ураження Московського нафтопереробного заводу Силами оборони в ніч на четвер.

"Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України", – написав Зеленський в Телеграм.

Він назвав ці удари "цілком справедливою відповіддю на російські удари по наших містах і громадах", а також важливим результатом роботи українських військових по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину.

"Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії", – наголосив Зеленський.

Пізніше Генеральний штаб Збройних сил України уточнив, що минулої доби, крім Московського НПЗ, було уражено нафтобазу, залізничний міст через Північно-Кримський канал та інші об’єкти противника.

Зокрема, на Московському НПЗ зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства. "На даний час це щонайменше 5 точок горіння. За попереднім геолокуванням горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк", – повідомляється в Телеграм.

У Ростовській області РФ уражено нафтобазу "Гуково"; зафіксовано влучання та пожежу на території об’єкта. "Нафтобаза використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують функціонування військової та транспортної інфраструктури держави-агресора", – розповіли у Генштабі.

Окрім цього, українські військові завдали ударів по автомобільному мосту через річку Калка в районі села Гранітне Донецької області, а також залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі села Роздольного в окупованому Криму, які використовувалися противником для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних військ.

"У районі Соледара Донецької області уражено командний пункт окупантів. Також завдано ураження складам паливно-мастильних матеріалів противника в Маріуполі та П’ятипіллі Донецької області, а також складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині", – розповіли в Генштабі.

Крім того, за результатами дорозвідки раніше уражених об’єктів підтверджено, що в результаті ураження 14 червня нафтоперекачувальної станції "Палкіно" в Ярославській області РФ підтверджено знищення семи резервуарів загальним об’ємом 95 тис. куб. м. В результаті уражень 13 червня в Котовському цеху підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області РФ пошкоджені три резервуари та ділянки нафтопроводу, а в нафтовому терміналі "Таманьнефтегаз" у районі селища Волна Краснодарського краю РФ пошкоджені п’ять резервуарів. Всі ці об’єкти задіяні у забезпеченні російських окупаційних військ.

Як повідомлялося, в ніч на вівторок, 16 червня підрозділи Сил оборони України уразили Московський НПЗ, який задіяний у забезпеченні армії окупантів. Продукція підприємства – це понад 38% споживання столичного регіону в паливі, зокрема, завод постачає авіапальне аеропортам Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Потужність підприємства у переробці становить понад 12 млн тонн нафти на рік.

СБУ зі свого боку повідомила вранці в четвер, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по Московському НПЗ, який розташовано за 15 км від Кремля.

На НПЗ фіксуються щонайменше чотири великі осередки займання. Здіймаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів Москви.

Попередньо удари українських безпілотників припали на резервуарний парк, установку АВТ (здійснює первинну переробку сирої нафти) та установку гідроочищення дизельного пального.

Московський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом Москви. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного пального для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

Після попередньої атаки СБУ та Сил оборони 16 червня цього року завод вже тимчасово зупиняв роботу, зазначає СБУ.

"Повторні удари по Московському НПЗ свідчать, що українські безпілотники можуть системно вражати найважливіші стратегічні об’єкти ворога в самому серці рф. Кожна така атака змушує росію витрачати додаткові ресурси на ремонт, посилення протиповітряної оборони та перебудову логістики. СБУ й надалі проводитиме спецоперації, які виснажують економічний потенціал агресора та підвищують для росії ціну війни", – підкреслила спецслужба.