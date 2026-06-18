Інтерфакс-Україна
Події
10:01 18.06.2026

Окупанти просунулись під Гуляйполем на 2,45 кв. км – DeepState

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Окупанти просунулись під Гуляйполем на 2,45 кв. км – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулись у середу, захопивши 3 кв. км української території на південь від Гуляйполя (Запорізька обл.), свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Також 17 травня у цьому районі на 2,45 кв. км збільшився район проникнення ("сіра зона"). Одночасно на захід та північний захід від Гуляйполя також збільшився район проникнення на 4,68 кв. км, але без розширення площі окупації.

Просування зафіксовано поза межами населених пунктів. Про взяття певних сіл не йдеться.

Перед цим просування ворога в цьому районі DeepState фіксував 8 червня.

На інших напрямках фронту в середу без змін.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 17 травня повідомляє, що російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на північний захід від Гуляйполя, а українські Сили оборони атакували інфільтрованих російський військовослужбовців на північний захід від с. Прилуки. У той же час в ISW стверджують, що "російські війська продовжували обмежені наземні операції на заході Запорізької області 16 та 17 червня, але не просувалися, оскільки українські війська контратакували".

"Українські війська продовжили свою кампанію ударів середньої дальності по російських військових об’єктах та енергетичній інфраструктурі в окупованій Запорізькій області", – йдеться в звіті.

Як повідомлялося, щодоби минулого тижня площа окупації зростала в середньому на 2,1 кв. км, а район проникнення скорочувався на 1,4 кв. км на добу.

Теги: #просування_ворога #гуляйполе #deepstate

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