Громади отримали чіткий механізм придбання житла для ВПО у сільській місцевості – Мінсоцполітики

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке визначає механізм тимчасового забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом у сільській місцевості, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Документ встановлює порядок придбання житла для потреб переселенців та використання коштів державної підтримки на ці цілі. Зокрема, громади зможуть отримувати субвенцію з державного бюджету для формування фондів житла. Таке житло використовуватиметься для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що ухвалене рішення також визначає правила реалізації експериментального проєкту, спрямованого на розширення можливостей громад щодо тимчасового забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості.

Зокрема, скористатися проєктом можуть ВПО, які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або з тимчасово окупованих територій (згідно з переліком Мінрозвитку), та які одночасно відповідають майново-фінансовим критеріям (зокрема, не мають власного придатного для проживання житла на підконтрольній території, не отримували компенсацій чи житлових ваучерів за знищене майно та протягом останніх 6 місяців не купували ділянки дорожче 100 тис. грн або нові авто).

Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають: багатодітні сім’ї; особи з інвалідністю та сім’ї, у складі яких є діти з інвалідністю; діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування (або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття); особи похилого віку.

Як повідомлялося, в травні прем’єр-міністерка країни Юлія Свириденко повідомила, що уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та їх соціальної підтримки. За її словами, обговорювався проєкт програми з придбання 1 тис. будинків у сільській місцевості для ВПО.