Сирський затвердив заходи відновлення та розвитку сержантського корпусу ЗСУ

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про затвердження Плану заходів з відновлення, забезпечення функціонування та подальшого розвитку сержантського корпусу Збройних сил України, реалізація якого триватиме до кінця 2027 року.

"Йдеться не лише про розширення інституту інструкторів у навчальних центрах та запровадження посад дріл-сержантів у батальйонах базової загальновійськової підготовки. План передбачає також збільшення кількості сержантських посад у штабах та органах військового управління всіх рівнів. Це дозволить ефективніше використовувати бойовий досвід сержантів і ширше залучати їх до процесу підготовки та ухвалення рішень", – написав Сирський в Телеграм у четвер.

Він розповів, що подальший розвиток сержантського корпусу здійснюватиметься на основі сучасних принципів військового управління, зокрема філософії Mission Command, яка передбачає децентралізацію процесу ухвалення рішень, розвиток дисциплінованої ініціативи та делегування повноважень відповідно до рівня відповідальності.

"Головна увага приділяється бойовим підрозділам. Досвід війни переконливо довів, що сучасне поле бою вимагає від молодших командирів більшої самостійності, відповідальності та лідерства. Вони повинні мати необхідні повноваження для ефективного управління підлеглими, а головний сержант взводу – бути готовим за потреби замістити командира без втрати керованості та боєздатності підрозділу", – зазначив головнокомандувач.

Найважливішим завданням Сирський назвав подальший розвиток системи професійної підготовки. "Ми повинні ширше впроваджувати практичну складову, сучасні технології та бойовий досвід, здобутий під час відсічі російській агресії", – зазначив він.

Головнокомандувач також зазначив, що сьогодні щодо окремих категорій сержантського складу існують дисбаланси у системі грошового забезпечення та мотивації, які потребують усунення. "Більшість головних сержантів корпусів, видів та родів військ пройшли шлях від солдата до найвищих сержантських посад. Вони мають бойовий досвід, поранення та високий рівень професійної компетентності. Їхня служба, внесок у підготовку особового складу та підтримання боєздатності військ повинні отримувати належну оцінку. Не менш важливим є питання грошового забезпечення інструкторського складу та штатних сержантів", – наголосив Сирський.