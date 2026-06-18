Гегсет: Ми повинні повернути НАТО до справжнього жорсткого військового альянсу

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Міністр оборони США Піт Гегсет говорить, що оновлене так зване НАТО 3.0 повинно повернутися до "справжнього жорсткого військового альянсу".

Відповідну заяву він зробив у четвер в штаб-квартирі Організації Північноатлантичного договору, прибувши на засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Востаннє Гегсет брав участь у таких засіданнях у лютому минулого року. Це також було його перше засідання із союзниками.

Звертаючись до генерального секретаря НАТО Марка Рютте, американський союзник сказав: "Генеральний секретарю, ми виконали фантастичну роботу, проклавши шлях, працюючи з нами, працюючи з президентом Трампом, працюючи з НАТО, щоб досягти НАТО 3.0. НАТО 3.0 – це визнання після Холодної війни, яке має повернутися до справжнього жорсткого військового альянсу, що має реальні військові можливості, здатні стримувати тут, на континенті, та взяти на себе ініціативу в конвенційній обороні Європи, яку ви очолювали, а інші країни активізуються".

Гегсет нагадав, що на Гаазькому саміті, який відбувся минулого літа, було взято "багато зобов’язань, багато країн їх виконують, деякі з них все ще потребують зробити більше, і ми будемо відвертими щодо цього, як приватно, так і публічно".

Він розповів про інвестиції в розмірі 1,5 трильйона доларів в оборону США у 2027 фінансовому році. "Це послання світові, і ми настільки особисто зацікавлені в цьому, що я тижнями буваю на Капітолійському пагорбі (законодавча влада США), щоб довести,.. наскільки важливі ці інвестиції для наших можливостей, нашої оборонно-промислової бази та розбудови арсеналу свободи, яка, перш за все, захищає Америку та американські інтереси, а також підтримує силу НАТО та наших союзників. Тож усе це поєднується, і все це посилає правильний сигнал світові, що ми розуміємо загрози цього моменту, і що ми не можемо просто говорити про них. Ми повинні бути готові виступити та зробити щось рішуче з цим. Тож це буде моє послання сьогодні, як приватно, так і публічно", – розповів міністр оборони США про свою позицію.

У свою чергу Рютте запевнив, що саміт в Анкарі буде присвячений виконанню взятих зобов’язань. "Те, що ми зараз бачимо, це те, що НАТО 3.0 дійсно відбувається. Сильніша Європа і сильніше НАТО. Ваш перший візит до НАТО відбувся в лютому минулого року, і ви виголосили дуже потужну промову про збільшення витрат, збільшення виробництва, а також про те, щоб це була справедлива угода зі Сполученими Штатами. Ви сказали, що ми віддані НАТО, але в нас також є очікування. Очікування полягає в тому, що європейці принаймні зрівняються з тим, що витрачають США", – нагадав генсек НАТО минулорічний публічний виступ Гегсета в штаб-квартирі.

У зв’язку з цим він запевнив американця, що "це відбувається".