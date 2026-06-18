Гегсет: Ми повинні повернути НАТО до справжнього жорсткого військового альянсу
Міністр оборони США Піт Гегсет говорить, що оновлене так зване НАТО 3.0 повинно повернутися до "справжнього жорсткого військового альянсу".
Відповідну заяву він зробив у четвер в штаб-квартирі Організації Північноатлантичного договору, прибувши на засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Востаннє Гегсет брав участь у таких засіданнях у лютому минулого року. Це також було його перше засідання із союзниками.
Звертаючись до генерального секретаря НАТО Марка Рютте, американський союзник сказав: "Генеральний секретарю, ми виконали фантастичну роботу, проклавши шлях, працюючи з нами, працюючи з президентом Трампом, працюючи з НАТО, щоб досягти НАТО 3.0. НАТО 3.0 – це визнання після Холодної війни, яке має повернутися до справжнього жорсткого військового альянсу, що має реальні військові можливості, здатні стримувати тут, на континенті, та взяти на себе ініціативу в конвенційній обороні Європи, яку ви очолювали, а інші країни активізуються".
Гегсет нагадав, що на Гаазькому саміті, який відбувся минулого літа, було взято "багато зобов’язань, багато країн їх виконують, деякі з них все ще потребують зробити більше, і ми будемо відвертими щодо цього, як приватно, так і публічно".
Він розповів про інвестиції в розмірі 1,5 трильйона доларів в оборону США у 2027 фінансовому році. "Це послання світові, і ми настільки особисто зацікавлені в цьому, що я тижнями буваю на Капітолійському пагорбі (законодавча влада США), щоб довести,.. наскільки важливі ці інвестиції для наших можливостей, нашої оборонно-промислової бази та розбудови арсеналу свободи, яка, перш за все, захищає Америку та американські інтереси, а також підтримує силу НАТО та наших союзників. Тож усе це поєднується, і все це посилає правильний сигнал світові, що ми розуміємо загрози цього моменту, і що ми не можемо просто говорити про них. Ми повинні бути готові виступити та зробити щось рішуче з цим. Тож це буде моє послання сьогодні, як приватно, так і публічно", – розповів міністр оборони США про свою позицію.
У свою чергу Рютте запевнив, що саміт в Анкарі буде присвячений виконанню взятих зобов’язань. "Те, що ми зараз бачимо, це те, що НАТО 3.0 дійсно відбувається. Сильніша Європа і сильніше НАТО. Ваш перший візит до НАТО відбувся в лютому минулого року, і ви виголосили дуже потужну промову про збільшення витрат, збільшення виробництва, а також про те, щоб це була справедлива угода зі Сполученими Штатами. Ви сказали, що ми віддані НАТО, але в нас також є очікування. Очікування полягає в тому, що європейці принаймні зрівняються з тим, що витрачають США", – нагадав генсек НАТО минулорічний публічний виступ Гегсета в штаб-квартирі.
У зв’язку з цим він запевнив американця, що "це відбувається".