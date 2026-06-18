Три людини загинули, 12 травмовано внаслідок російських обстрілів на Сумщині за добу – поліція

Фото: Нацполіція

За добу внаслідок російських обстрілів на території Сумської області загинули три людини та ще дванадцять дістали поранення, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Окрім того, за інформацією відомства, через влучання ворожого БпЛА у Шосткинській громаді загинув 68-річний чоловік.

"У Білопільській громаді через скидання вибухівки з російського дрону поранений 75-річний чоловік. У Глухівській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 26-річний чоловік. Пошкоджено будинки, автомобілі, гаражі. У Тростянецькій громаді внаслідок удару російського безпілотника травмовані 11-річна дівчина, чоловіки віком 42 та 48 років та жінки віком 36 і 47 років. Зруйновані АЗС", – зазначається в повідомленні.