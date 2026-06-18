Інтерфакс-Україна
Події
09:10 18.06.2026

Три людини загинули, 12 травмовано внаслідок російських обстрілів на Сумщині за добу – поліція

1 хв читати
Три людини загинули, 12 травмовано внаслідок російських обстрілів на Сумщині за добу – поліція
Фото: Нацполіція

За добу внаслідок російських обстрілів на території Сумської області загинули три людини та ще дванадцять дістали поранення, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Окрім того, за інформацією відомства, через влучання ворожого БпЛА у Шосткинській громаді загинув 68-річний чоловік.

"У Білопільській громаді через скидання вибухівки з російського дрону поранений 75-річний чоловік. У Глухівській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 26-річний чоловік. Пошкоджено будинки, автомобілі, гаражі. У Тростянецькій громаді внаслідок удару російського безпілотника травмовані 11-річна дівчина, чоловіки віком 42 та 48 років та жінки віком 36 і 47 років. Зруйновані АЗС", – зазначається в повідомленні.

Теги: #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 18.06.2026
Троє людей поранені внаслідок атак РФ по Запорізькому району, за добу ворог завдав ударів по 45 населених пунктах області

Троє людей поранені внаслідок атак РФ по Запорізькому району, за добу ворог завдав ударів по 45 населених пунктах області

08:18 18.06.2026
Російські БпЛА атакували Полтавщину: є постраждалий, пошкоджено підприємства та енергетичну інфраструктуру

Російські БпЛА атакували Полтавщину: є постраждалий, пошкоджено підприємства та енергетичну інфраструктуру

08:54 17.06.2026
Одинадцять постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Одинадцять постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:09 17.06.2026
РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині, є загиблі тварини

РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині, є загиблі тварини

07:42 17.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 14 поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 14 поранених

07:24 17.06.2026
РФ завдала понад 40 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

РФ завдала понад 40 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

07:04 17.06.2026
Російський удар по Запоріжжю: семеро постраждалих, пошкоджені житлові будинки

Російський удар по Запоріжжю: семеро постраждалих, пошкоджені житлові будинки

08:32 16.06.2026
ДСНС: Кількість постраждалих через ворожий удар по Балаклії зросла до восьми

ДСНС: Кількість постраждалих через ворожий удар по Балаклії зросла до восьми

08:24 16.06.2026
За добу в Запорізькій області  поранені 11 людей, РФ завдала ударів по 47 населених пунктах – ОВА

За добу в Запорізькій області  поранені 11 людей, РФ завдала ударів по 47 населених пунктах – ОВА

07:08 16.06.2026
Внаслідок обстрілу Балаклії поранено шістьох людей, серед них двоє дітей – працюють рятувальні служби

Внаслідок обстрілу Балаклії поранено шістьох людей, серед них двоє дітей – працюють рятувальні служби

ВАЖЛИВЕ

Президент Зеленський візьме участь в засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Трамп і Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном – ЗМІ

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

Зеленський підтвердив оборонний пакет від Нідерландів на 500 млн євро та подякував за підтримку

Зеленський провів координаційну розмову з Трампом і Макроном, під час якої підсумували перемовини на саміті G7

ОСТАННЄ

Рютте про зустріч із Зеленським: Ми обговорили всі питання щодо підтримки України

Сили безпілотних систем уразили за добу 1715 ворожих цілей

В Брюсселі пройде остання підготовча зустріч міністрів оборони НАТО перед самітом в Анкарі

Четверо постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

ППО України збила 216 зі 239 БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет а також 26 ударних БпЛА на 9 локаціях

Президент Зеленський візьме участь в засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 434 од. спецтехніки – Генштаб

18 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Україна та Нідерланди запускають виробництво українських безпілотних систем у межах програми Build with Ukraine – Федоров

Звільнені з полону українці зможуть безкоштовно відновити водійські документи протягом року після повернення – МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА