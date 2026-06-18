Інтерфакс-Україна
Події
08:59 18.06.2026

Рютте про зустріч із Зеленським: Ми обговорили всі питання щодо підтримки України

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Рютте про зустріч із Зеленським: Ми обговорили всі питання щодо підтримки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалися всі питання, які стосуються підтримки України в її протистоянні російській агресії.

Про це Рютте повідомив журналістам у четвер в Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО та Координаційної групи з питань оборони України, які пройдуть в штаб-квартирі альянсу. Зустріч відбулася у середу по прибуттю в Брюссель Зеленського, відповідне повідомлення зробив сам президент України.

"Ми обговорюємо, по суті, всі питання, які ми завжди обговорюємо, тобто як йде війна. Звичайно, в Україні справи йдуть справді добре. Ми бачимо звіти про те, скільки російських втрат надходять щомісяця, і зараз вони становлять від 30 тис до 35 тис на місяць, що справді неймовірно. Потім, звичайно, (обговорювали) як ми можемо допомогти Україні отримати системи озброєння, системи протиповітряної оборони, необхідні для ведення боротьби, а також для захисту міст, для захисту життєво важливої інфраструктури в Україні. Отже, ми обговорили всі ці питання, і мушу сказати, що президент був у гарному настрої", – розповів Рютте.

Генсек зауважив, що український президент щойно повернувся із саміту G7, який пройшов у Франції. "Я думаю, що це була дуже хороша зустріч, також, якщо подивитися на заключну декларацію G7 щодо України, Тож це була дуже хороша розмова", – дав оцінку результатам саміту Рютте.

Коментуючи на прохання журналістів подальше фінансування програми "PURL", в рамках якої європейські союзники фінансують американське озброєння для України, генсек альянсу повідомив, що "переговори постійно тривають з усіма союзниками, щоб переконатися, що Україна має все необхідне". "Я дуже хочу подякувати Сполученим Штатам за продовження цього потоку вирішального обладнання до України. Звичайно, я йду рука об руку зі своїми колегами тут серед усіх 32 союзників та будь-яких відповідних організацій, щоб переконатися, що ми отримаємо гроші. І на даний момент ми перебуваємо в хорошому становищі", – наголосив він.

Відповідаючи на запитання щодо можливого діалогу ЄС з РФ, Рютте знову повторив свою позицію: "Це європейська дискусія, в якій НАТО не бере участі, але я, звичайно, уважно стежу за цим. Ми постійно оновлюємо одне одного, але це суто європейська дискусія. Як НАТО, я не повинен коментувати", – зазначив генсек.

Теги: #рютте #зустріч #зеленський

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