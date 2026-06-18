Сили безпілотних систем уразили за добу 1715 ворожих цілей

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Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1715 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 300 одиниць особового складу, з яких 160 – ліквідовано; 67 точок вильоту БпЛА; 30 засобів РЕБ; 94 одиниці автомобільної техніки; 19 артилерійських систем; 411 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку червня (01-17.06) підрозділами угруповання СБС уражено 27 789 цілей противника, з них 5343 – особовий склад противника", – повідомили СБС.