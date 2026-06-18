Інтерфакс-Україна
Події
08:54 18.06.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1715 ворожих цілей

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 1715 ворожих цілей
Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1715 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 300 одиниць особового складу, з яких 160 – ліквідовано; 67 точок вильоту БпЛА; 30 засобів РЕБ; 94 одиниці автомобільної техніки; 19 артилерійських систем; 411 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку червня (01-17.06) підрозділами угруповання СБС уражено 27 789 цілей противника, з них 5343 – особовий склад противника", – повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:27 18.06.2026
ППО України збила 216 зі 239 БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет а також 26 ударних БпЛА на 9 локаціях

ППО України збила 216 зі 239 БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет а також 26 ударних БпЛА на 9 локаціях

14:40 17.06.2026
Сили оборони уразили танкер тіньового флоту в Чорному морі та логістичну інфраструктуру ворога

Сили оборони уразили танкер тіньового флоту в Чорному морі та логістичну інфраструктуру ворога

08:25 17.06.2026
ППО України збила 97 зі 119 ворожих цілей, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях

ППО України збила 97 зі 119 ворожих цілей, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях

11:28 16.06.2026
Сили оборони уразили Московський НПЗ та КБ у Тулі

Сили оборони уразили Московський НПЗ та КБ у Тулі

10:15 16.06.2026
Зеленський: Уражено нафтопереробний завод в Московському регіоні

Зеленський: Уражено нафтопереробний завод в Московському регіоні

08:56 16.06.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1479 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1479 ворожих цілей

08:43 16.06.2026
ППО ліквідувала 114 з 132 ворожих БпЛА: ворог атаакував двома балістичними ракетами, зафіксовано влучання 16 дронів на 9 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 114 з 132 ворожих БпЛА: ворог атаакував двома балістичними ракетами, зафіксовано влучання 16 дронів на 9 локаціях – Повітряні сили

12:35 14.06.2026
Генштаб ЗСУ інформує про ураження живої сили, пунктів управління та складів ворога

Генштаб ЗСУ інформує про ураження живої сили, пунктів управління та складів ворога

12:08 14.06.2026
СБУ: щонайменше три великих осередки пожежі після влучання по нафтобазі у російському Рибінську

СБУ: щонайменше три великих осередки пожежі після влучання по нафтобазі у російському Рибінську

11:07 14.06.2026
Зеленський: Україна виконує план далекобійних санкцій проти РФ та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмовузавершувати цю війну

Зеленський: Україна виконує план далекобійних санкцій проти РФ та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмовузавершувати цю війну

ВАЖЛИВЕ

Зеленський візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Трамп і Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном – ЗМІ

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

Зеленський підтвердив оборонний пакет від Нідерландів на 500 млн євро та подякував за підтримку

Зеленський провів координаційну розмову з Трампом і Макроном, під час якої підсумували перемовини на саміті G7

ОСТАННЄ

Громади отримали чіткий механізм придбання житла для ВПО у сільській місцевості – Мінсоцполітики

Сирський затвердив заходи відновлення та розвитку сержантського корпусу ЗСУ

Гегсет: Ми повинні повернути НАТО до справжнього жорсткого військового альянсу

Три людини загинули, 12 травмовано внаслідок російських обстрілів на Сумщині за добу – поліція

Рютте про зустріч із Зеленським: Ми обговорили всі питання щодо підтримки України

В Брюсселі пройде остання підготовча зустріч міністрів оборони НАТО перед самітом в Анкарі

Троє людей поранені внаслідок атак РФ по Запорізькому району, за добу ворог завдав ударів по 45 населених пунктах області

Четверо постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Зеленський візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Російські БпЛА атакували Полтавщину: є постраждалий, пошкоджено підприємства та енергетичну інфраструктуру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА