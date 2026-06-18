В Брюсселі пройде остання підготовча зустріч міністрів оборони НАТО перед самітом в Анкарі

Міністри оборони країн-членів НАТО проведуть останнє обговорення підготовки до саміту союзників. Серед пріоритетів – підтримка України.

"Ми обговоримо саміт в Анкарі, який буде присвячений виконанню завдань – виконання витрат (на оборону), виконання завдань у галузі промисловості, забезпечення підтримки України", – повідомив у четвер журналістам перед початком засідання генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За його словами, у питанні виконання зобов'язань щодо витрат на оборону, "ми бачимо приголомшливі надходження коштів". "Європа та Канада витрачають у 2025 році на понад 90 млрд доларів більше порівняно з 2024 роком, що майже на 20% більше витрат на оборону. Тож це справді чудово, і нам це потрібно на шляху до 5% витрат на оборону для реалізації наших можливостей та цільових показників", – пояснив генсек.

Говорячи про нарощування виробництва, Рютте констатував, що "ми бачимо, що контракти з'являються всюди, але нам потрібно зробити більше, як у США, так і в Європі, щоб забезпечити необхідне виробництво оборонної промисловості, і нам потрібно зберегти Україну сильною". "Сильні в боротьбі – це буде ключовим питанням сьогодні. Йдеться про НАТО 3.0, сильнішу Європу в сильнішому НАТО. Це те, що ми будуємо. Сьогодні у нас будуть різні зустрічі. Ми почнемо з Групи ядерного планування. Потім у нас буде зустріч на рівні тридцяти двох і Контактної групи з питань оборони України", – назвав порядок денний генсек НАТО.