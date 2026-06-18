Інтерфакс-Україна
Події
08:51 18.06.2026

Троє людей поранені внаслідок атак РФ по Запорізькому району, за добу ворог завдав ударів по 45 населених пунктах області

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Троє людей поранені внаслідок атак РФ по Запорізькому району, за добу ворог завдав ударів по 45 населених пунктах області
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Троє людей дістали поранень унаслідок російських атак по Запорізькому району за минулу добу, водночас загалом окупаційні війська завдали 896 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 102 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком четверга.

За його словами, війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Григорівці, Річному, Веселянці, Барвінівці, Любицькому, Копанях, Тимошівці, Червоній Криниці, Малій Токмачці, Рівному, Омельнику, Єгорівці та Широкому.

Крім того, 670 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Малокатеринівку, Біленьке, Річне, Новояковлівку, Новоолександрівку, Михайлівку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Рибне, Цвіткове та Оленокостянтинівку.

Також зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Чарівному та Гуляйпільському.

Ще 204 артилерійські удари прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Верхній Терсі, Святопетрівці, Цвітковому, Воздвижівці та Рибному.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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