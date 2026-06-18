Четверо постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області, 4 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"Між с. Білий Колодязь та с. Новоолександрівка Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Глушківка Курилівської громади зазнав поранень 18-річний чоловік; у сел. Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес жінки 67 і 46 років", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.