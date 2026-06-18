Інтерфакс-Україна
Події
08:27 18.06.2026

ППО України збила 216 зі 239 БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет а також 26 ударних БпЛА на 9 локаціях

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ППО України збила 216 зі 239 БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет а також 26 ударних БпЛА на 9 локаціях

Сили оборони України у ніч на четвер знешкодили 216 з 239 БпЛА, проте зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 216 цілей – 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться у повідомленні.

Загалом в ніч на на 18 червня (з 18:00 17 червня) противник атакував 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської та Курської областей -рф, 239 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.

 

Теги: #ппо #цілі #ураження

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