Інтерфакс-Україна
Події
08:26 18.06.2026

Президент Зеленський візьме участь в засідання групи в форматі "Рамштайн"

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Президент Зеленський візьме участь в засідання групи в форматі "Рамштайн"
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в засіданні Контактної групи з питань оборони України, так званому "Рамштайні".

Про це у четвер журналістам перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО та Контактної групи, які пройдуть у четвер в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, повідомив генеральний секретар альянсу Марк Рютте.

"У нас буде зустріч з Контактною групою з питань оборони України, де я можу оголосити, що президент Зеленський також візьме участь сьогодні вдень. Це важливо", – сказав він.

Теги: #нато #рамштайн #участь #зеленський

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