Російські БпЛА атакували Полтавщину: є постраждалий, пошкоджено підприємства та енергетичну інфраструктуру

Російські безпілотники в ніч на четвер атакували два райони Полтавської області, внаслідок чого постраждала одна людина, пошкоджено промислове та приватне підприємства, житловий будинок, об'єкт енергетичної інфраструктури та складські приміщення, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"У Полтавському районі атаковано промислове та приватне підприємства. Пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина отримала травми. Її госпіталізували", – зазначив він у Телеграм-каналі.

Також ворожі БпЛА влучили у приватний будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього сталося відключення електроенергії. Бригади АТ "Полтаваобленерго" працюють над відновленням електропостачання.

У Миргородському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено складські приміщення. У цьому випадку обійшлося без травмованих.