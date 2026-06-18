Інтерфакс-Україна
Події
07:06 18.06.2026

Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 434 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 434 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1370 окупантів, пёять танків, 71 артсистему, чотири бронемашин, 1996 БпЛА, а також 434 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб, танків – 12 038 (+5) од, бойових броньованих машин – 24 779 (+4) од, артилерійських систем – 44 240 (+71) од, РСЗВ – 1 877 (+3) од, засоби ППО – 1 431 (+4) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7 од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 357 589 (+1 996) од, крилаті ракети – 4 783 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 108 425 (+431) од, спеціальна техніка – 4 306 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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