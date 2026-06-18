18 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Pixabay

18 червня відзначають Міжнародний день боротьби з мовою ворожнечі, День сталої гастрономії, День гордості та гідності аутиста, День любителів риболовлі.

В Україні - День дільничного офіцера поліції.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Леонтія.

День 1574 Російська агресія - Day 1574 Russian aggression

Міжнародний день боротьби з мовою ворожнечі

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 75 / 309.

Заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року. Цей день покликаний підвищити обізнаність про небезпеку мови ненависті та сприяти міжрелігійному та міжкультурному діалогу, терпимості у боротьбі з цим явищем.

День дільничного офіцера поліції

Професійне свято засноване в 2004 році згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України. Дільничні офіцери поліції відіграють важливу роль у гарантуванні громадського порядку та безпеки на закріпленій території, а також у профілактиці правопорушень. Це свято є виявом поваги до фахівців цієї нелегкої професії.

День сталої гастрономії

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES 71 / 246.

Заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2016 року з метою відзначення кулінарного розмаїття та заохочення споживання місцевих, сезонних продуктів. Святкування цього дня зазначає важливість гастрономії у сталому розвитку та збереженні культурної спадщини.

День гордості та гідності аутиста

Цей день був заснований організацією Aspies For Freedom 2005 року і має на мету відзначення досягнень людей з аутизмом, підвищення обізнаності про аутичні розлади, та руйнування стереотипів, які існують навколо аутистів.

День любителів риболовлі

Це свято всіх прихильників рибальства, чудова можливість влаштувати риболовлю, чи то в самотності, чи у колі друзів. Цей день також може бути приводом для зустрічей та обміну досвідом між рибалками.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Іларіона (Ілярія, Іляріона) Михайловича Грабовича (1856-1903), українського письменника, поета, публіциста, педагога;

120 років від дня народження Бориса Максимовича (1906-1994), українського піаніста, педагога (США);

110 років від дня народження Дарії Нижанківської-Снігурович (1916-1980), української хореографині, балетмейстерки, артистки балету, педагогині, дочки Амвросія Нижанківського (Канада);

100 років від дня народження Елана Рекса Сендиджа (1926-2010), американського астронома, який першим відкрив квазар (космічний об'єкт із неймовірно потужним випроміненням);

90 років від дня народження Арсена Онуфрійовича Паламаря (1936-2021), українського письменника, публіциста;

70 років від дня народження Валентини Іванівні Лутаєвої (1956-2023), спортсменки, олімпійської чемпіонки з гандболу.

Ще цього дня:

1934 - Заарештовано Романа Шухевича у зв'язку з вбивством міністра польського уряду Перацького (відплата за так звану пацифікацію);

1939 - У Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито пам'ятник;

1940 - Після капітуляції французької армії генерал Шарль де Голль заявив в етері Бі-Бі-Сі, що "програна лише битва, але не війна", і він з частиною армії евакуюється у Велику Британію. Це стало сигналом для початку у Франції Руху Опору;

1991 - Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України;

1996 - Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння;

2000 - Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень;

2009 - Запущений Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.

Церковне свято

День пам’яті святого мученика Леонтія

Святий Леонтій народився в Греції, в місті Єноса. Служив у римській армії в званні центуріона і був відомий своєю добротою, мужністю та праведним життям. Він використовував свою військову посаду для допомоги іншим і поширення християнського вчення.

Коли почалися переслідування християн, Леонтій, який відмовився поклонятися язичницьким богам і приносити їм жертви, був схоплений і приведений до суду. Його жорстоко катували, але він залишався непохитним у своїй вірі. За переказами, під час тортур він зміг навернути до християнства багатьох своїх катів та інших людей, які бачили його страждання.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар’я, Єфросинія, Марія.

З прикмет цього дня:

18 червня особливого значення люди надавали росі. Вважали, що сінокісна роса в цей день додає здоров’я. Тому з самого ранку йшли в поле і вмивалися нею. Вірили, якщо змочити росою очі, то буде хороший зір.

Дата 18 червня в цілому вважається дуже щасливою і вдалою для будь-яких починань. Можна займатися будь-якими справами і призначати важливі зустрічі.

Вас також можуть зацікавити новини: Помірні дощі пройдуть Україною найближчі два дні, подекуди – грози