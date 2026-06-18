Інтерфакс-Україна
Події
05:41 18.06.2026

Україна та Нідерланди запускають виробництво українських безпілотних систем у межах програми Build with Ukraine – Федоров

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Україна та Нідерланди домовилися про запуск виробництва українських безпілотних систем на території Нідерландів у межах програми Build with Ukraine, що передбачає розгортання випуску українських mid-strike та deep-strike рішень за фінансування Міністерства оборони Нідерландів і з початковою орієнтацією на забезпечення потреб Сил оборони України.

"У межах програми Build with Ukraine запускаємо виробництво українських безпілотних систем у Нідерландах. Найближчим часом стартує виробництво українських mid-strike та deep-strike рішень із фінансуванням Міністерства оборони Нідерландів. На першому етапі всі виробничі потужності працюватимуть на потреби України", – повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками робочого візиту до Нідерландів.

Федоров також повідомив, що в межах робочого віззиту провів низку зустрічей із керівництвом Нідерландів, зокрема з міністром оборони, прем'єр-міністром Робом Єттеном, представниками парламенту, оборонної індустрії та науково-дослідної організації TNO.

Крім того, українська делегація відвідала виробництво компанії Destinus, де виготовляють ракети Ruta для Сил оборони України.

За словами міністра, Нідерланди залишаються одним із ключових партнерів України у сфері оборони та забезпечують значний внесок у підтримку обороноздатності держави, зокрема через реалізацію спільних проєктів.

"Також підписали угоду щодо оборонних інновацій та співпраці оборонних підприємств. Українські технології та бойовий досвід допомагають партнерам швидше адаптуватися до викликів сучасної війни. Водночас підтримка союзників дає змогу скоріше масштабувати рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою", – інформує Федоров.

Федоров також поінформував партнерів про прогрес реалізації стратегії оборони України у трьох доменах – повітрі, на землі та в економіці, наголосивши на важливості подальшого розширення міжнародної підтримки.

Джерело: https://t.me/zedigital/6829

Теги: #безпілотні #нідерланди #системи #виробництво

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