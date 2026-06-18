Звільнені з полону українці зможуть безкоштовно відновити водійські документи протягом року після повернення – МВС

Кабінет Міністрів України підтримав рішення, яке передбачає безкоштовне відновлення втрачених водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів для громадян, які пережили полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни, а також врегулював питання відновлення документів і управління майном для родин осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Як зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Телеграм-каналі, скористатися правом на безкоштовне відновлення документів можна буде один раз протягом року після звільнення.

"Громадяни, які пережили полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни, можуть безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію в сервісних центрах МВС", – зазначається в повідомленні.

Також уряд врегулював питання, пов'язані з управлінням майном осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Зокрема, опікуни, призначені для управління майном таких осіб, матимуть можливість відновлювати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім'я зниклої безвісти особи та законно управляти цим майном в інтересах власника.

Джерело: https://t.me/Klymenko_MVS/2477