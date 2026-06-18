Трамп і Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає припинення військових дій і відновлення судноплавства, зокрема через Ормузьку протоку, а також запуск процесу подальших переговорів щодо остаточної угоди між Вашингтоном і Тегераном.

Про підписання документа йдеться в дописі, оприлюдненому на сторінці Білого дому в соціальній мережі X, де зазначено: "Президент Дональд Трамп ПІДПИСАВ Меморандум про взаєморозуміння щодо Ірану у Версалі, Франція".

Водночас телеканал CNN, коментуючи іранські державні ЗМІ наголошує, що були оприлюднені фотографії, на яких президент Ірану тримає документ із підписами сторін, що нібито підтверджує участь Тегерана в підписанні меморандуму.

За інформацією CNN, меморандум про взаєморозуміння має на меті, зокрема, "негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах", а також відновлення судноплавства через регіональні морські шляхи, включно з Ормузькою протокою.

Документ, як стверджує телеканал, містить 14 пунктів і є проміжною домовленістю, що передбачає подальші переговори протягом 60 днів для досягнення остаточної угоди.

Окремо зазначається, що США, згідно з викладеним CNN змістом, можуть поступово скасувати санкції проти Ірану, а також сприяти відновленню експорту іранської нафти та доступу до заморожених активів.

У документі також передбачено, що Іран має підтвердити відмову від розробки ядерної зброї та забезпечити безпечний прохід комерційних суден у регіоні, зокрема через Перську затоку та Ормузьку протоку.

CNN зазначає, що остаточна угода має бути розроблена протягом визначеного терміну та згодом затверджена резолюцією Ради Безпеки ООН.

Водночас повідомлялося, що портал Axios із посиланням на джерела повідомляв, що США, Іран та країни-посередники розглядають варіант провести підписання американсько-іранського меморандуму не в п'ятницю на зустрічі представників сторін, а в середу в дистанційному форматі.

До цього високопоставлений член американської адміністраці заявляв, що Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф підписали меморандум в електронній формі ще в неділю. Водночас одне з джерел Axios спростувало цю інформацію, а інше зазначило, що церемонія відбулася, і за нею послідує друга.

