Інтерфакс-Україна
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04:31 18.06.2026

Федеральна торговельна комісія США подала позов проти української ІТ-компанії Genesis Tech

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Федеральна торговельна комісія США (FTC) подала позов до федерального суду проти української ІТ-компанії Genesis Tech та пов'язаної з нею міжнародної мережі компаній і фізичних осіб, яких регулятор звинувачує у створенні та управлінні схемами онлайн-підписок із прихованими умовами, несанкціонованими списаннями коштів і ускладненими механізмами скасування підписок.

За даними скарги FTC, компанія Genesis Tech разом із співзасновниками та генеральними директорами Володимиром Многолетнім і Василем Ульяновим керувала портфелем цифрових продуктів і сервісів, які просувалися як прості або безкоштовні, але фактично передбачали регулярні автоматичні списання коштів.

Серед продуктів, згаданих у матеріалах справи, – застосунок, що нібито призначений для діагностики та "лікування" симптомів СДУГ, а також інструменти для редагування PDF-документів. Також фігурують сервіси MadMuscles, Harna, Unimeal, Wisey, PDF Guru, PDF Master, Lumi та Nebula.

"З початку 2023 року до середини 2025 року ці п'ять продуктів забезпечили майже чверть мільярда доларів глобального доходу... Незалежно від продукту, FTC стверджує, що Genesis Tech та його дочірні компанії застосовують такі методи для завдання шкоди споживачам", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Федеральної торгової комісії США (FTC).

У позові стверджується, що відповідачі застосовували типові практики прихованих підписок: неповне розкриття умов, автоматичні та несанкціоновані списання, подвійне стягнення коштів, а також відсутність простих і прозорих механізмів скасування підписки.

За даними скарги, мережа компаній діяла через структури, зареєстровані на Кіпрі та в Україні, а також використовувала партнерські компанії в Делавері для доступу до платіжних систем США та переказу коштів між афілійованими структурами.

FTC стверджує, що така діяльність порушує закон FTC Act та Restore Online Shoppers' Confidence Act (ROSCA). Федеральний суд уже тимчасово зупинив частину діяльності мережі.

Джерело: https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2026/06/ftc-sues-stop-sprawling-enterprise-operating-unlawful-subscription-schemes

Теги: #суд #іт #компанія #сша

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