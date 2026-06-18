Інтерфакс-Україна
Події
02:27 18.06.2026

На Сумщині внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік, пошкоджено житловий будинок – ОВА

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У Сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинув цивільний чоловік, також зафіксовано пошкодження житлового будинку.

"На превеликий жаль, під час атаки ворожих БпЛА у Сумській громаді загинув цивільний чоловік", – зазначив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, тіло загиблого було виявлено на території домогосподарства у приватному секторі на околиці міста.

Обставини загибелі чоловіка з'ясовуються. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2591

Теги: #сумська #загиблий #атака

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