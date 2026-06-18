На Сумщині внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік, пошкоджено житловий будинок – ОВА

У Сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинув цивільний чоловік, також зафіксовано пошкодження житлового будинку.

"На превеликий жаль, під час атаки ворожих БпЛА у Сумській громаді загинув цивільний чоловік", – зазначив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, тіло загиблого було виявлено на території домогосподарства у приватному секторі на околиці міста.

Обставини загибелі чоловіка з'ясовуються. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2591