02:27 18.06.2026
На Сумщині внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік, пошкоджено житловий будинок – ОВА
У Сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинув цивільний чоловік, також зафіксовано пошкодження житлового будинку.
"На превеликий жаль, під час атаки ворожих БпЛА у Сумській громаді загинув цивільний чоловік", – зазначив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, тіло загиблого було виявлено на території домогосподарства у приватному секторі на околиці міста.
Обставини загибелі чоловіка з'ясовуються. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку.
Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2591