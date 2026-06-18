Інтерфакс-Україна
Події
02:05 18.06.2026

Сили оборони відбили з початку доби 207 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 207 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Противник здійснив 54 авіаційні удари, скинувши 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6035 дронів-камікадзе та здійснив 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 24 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40088

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:58 17.06.2026
Повоєнна економіка України має стати найліберальнішою та найконкурентнішою в ЄС – Буданов

Повоєнна економіка України має стати найліберальнішою та найконкурентнішою в ЄС – Буданов

18:09 17.06.2026
Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи завершення війни в Україні

Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи завершення війни в Україні

13:12 17.06.2026
Окупанти посилили тиск на Родинське та просуваються в околицях Костянтинівки – DeepState

Окупанти посилили тиск на Родинське та просуваються в околицях Костянтинівки – DeepState

13:00 17.06.2026
Рютте: головним результатом саміту в Анкарі для України буде "залізна відданість" союзників подальшій підтримці

Рютте: головним результатом саміту в Анкарі для України буде "залізна відданість" союзників подальшій підтримці

12:29 17.06.2026
Сирський та начальник Штабу оборони ЗС Румунії обговорили питання моніторингу та координації дій

Сирський та начальник Штабу оборони ЗС Румунії обговорили питання моніторингу та координації дій

02:34 17.06.2026
На фронті відбулось 182 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 182 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

22:17 16.06.2026
Порошенко: сучасну війну визначають дрони, керовані бомби та роботизовані комплекси

Порошенко: сучасну війну визначають дрони, керовані бомби та роботизовані комплекси

21:30 16.06.2026
Понад пів мільярда гривень: у Лаврі оцінили наслідки російського удару

Понад пів мільярда гривень: у Лаврі оцінили наслідки російського удару

08:38 16.06.2026
РФ застосовує засоби РЕБ проти супутникового зв'язку Starlink – радник Міноборони

РФ застосовує засоби РЕБ проти супутникового зв'язку Starlink – радник Міноборони

03:21 16.06.2026
Лукашенко перепросив Зеленського за різкі висловлювання та заявив, що не планує військових дій проти України

Лукашенко перепросив Зеленського за різкі висловлювання та заявив, що не планує військових дій проти України

ВАЖЛИВЕ

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

Зеленський підтвердив оборонний пакет від Нідерландів на 500 млн євро та подякував за підтримку

Зеленський провів координаційну розмову з Трампом і Макроном, під час якої підсумували перемовини на саміті G7

Зеленський обговорив зі Стуббом підсумки саміту G7, реалізацію домовленостей та посилення ролі Європи у переговорах щодо завершення війни

Українські дрони не атакували Брянщину, коли там трапився інцидент з автобусом з дітьми, – Генштаб

ОСТАННЄ

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

Зеленський підтвердив оборонний пакет від Нідерландів на 500 млн євро та подякував за підтримку

Зеленський провів координаційну розмову з Трампом і Макроном, під час якої підсумували перемовини на саміті G7

Міноборони та Львівський ТЦК заперечили причетність керівництва до затримання Лавриненка

Зеленський прибув з візитом до Брюсселя: заплановано зустрічі із лідерами НАТО, ЄС та Бельгії щодо посилення підтримки України

Зеленський обговорив зі Стуббом підсумки саміту G7, реалізацію домовленостей та посилення ролі Європи у переговорах щодо завершення війни

"Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів 23 та 24 червня через високий попит

Україна заперечує причетність до атаки на автобус у Брянській області – Лубінець

Латвія передає Україні одну з КГУ старої ТЕЦ-2 та готова передати ще три – прем'єр

Трамп заявив, що не зобов'язаний ставити підпис під меморандумом між США та Іраном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА