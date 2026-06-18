Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте | Фото: https://president.gov.ua/news/posilennya-ppo-ta-realizaciya-programi-purl-prezident-zustri-104989

Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зосередився на реалізації домовленостей, досягнутих із партнерами під час саміту G7, зокрема у сфері посилення обороноздатності України, розвитку протиповітряної оборони та наповнення ініціативи PURL.

"Як завжди, хороша зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили речі, які домовилися реалізувати з партнерами під час саміту G7. Найголовніше – робота над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензій від США на виробництво засобів ППО", – зазначив глава держави у соціальній мережі Facebook.

Окрему увагу сторони приділили ініціативі PURL та необхідності її подальшого наповнення новими внесками.

"Говорили про наповнення PURL новими внесками. Ця програма дуже допомагає в захисті життів, і важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним", – додав Зеленський.

