Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський
Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зосередився на реалізації домовленостей, досягнутих із партнерами під час саміту G7, зокрема у сфері посилення обороноздатності України, розвитку протиповітряної оборони та наповнення ініціативи PURL.
"Як завжди, хороша зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили речі, які домовилися реалізувати з партнерами під час саміту G7. Найголовніше – робота над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензій від США на виробництво засобів ППО", – зазначив глава держави у соціальній мережі Facebook.
Окрему увагу сторони приділили ініціативі PURL та необхідності її подальшого наповнення новими внесками.
"Говорили про наповнення PURL новими внесками. Ця програма дуже допомагає в захисті життів, і важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним", – додав Зеленський.