Зеленський підтвердив оборонний пакет від Нідерландів на 500 млн євро та подякував за підтримку

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив надання Нідерландами оборонного пакета загальною вартістю 500 млн євро та подякував за підтримку, частина якої спрямована на ініціативу PURL та закупівлю дронів для українських сил.

"Вдячний Нідерландам за оборонний пакет на суму 500 мільйонів євро. Зокрема, 250 мільйонів євро на ініціативу PURL, яка допомагає нам захищати українське небо та рятувати життя, а також іще 250 мільйонів євро, виділених на дрони, які мають важливе значення на полі бою", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що ця підтримка є особливо важливою на тлі російських ударів по Україні.

"Після жорстоких російських ударів по Україні, наших містах і наших людях ця підтримка дуже вчасна, і вона нам допоможе", – додав президент.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters зазначало, що Уряд Нідерландів пообіцяв придбати для України дрони та обладнання протиповітряної оборони на загальну суму 500 млн євро.

